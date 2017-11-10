Звільнили Юлію Багаліку - скандального директора гімназії «Київська Русь»

04 жовтня Апеляційний суд міста Києва прийняв рішення, відповідно до якого Юлія Багаліка – скандальний директор Дарницької гімназії «Київська Русь» (вул. Гмирі, 2в) звільнена зі своєї посади.

Історія з директором «Київської Русі» тривала вже не перший рік, але крапку суд поставив лише 04 жовтня. І цьому навіть більше радіють не в Департаменті освіти та науки КМДА чи Дарницькій РДА (які були фактичними сторонами у справі про розірванні трудового договору), але й безпосередньо батьки учнів гімназії «Київська Русь», які впродовж довгого часу «били на сполох» щодо поведінки Юлії Багаліки. Як стверджує батьківська громада гімназії, директор постійно знаходилася напідпитку в робочий час безпосередньо в стінах закладу! Також, вона фактично здавала в оренду приміщення гімназії комерційним особам, прикриваючи все це дійство фіктивними договорами про безоплатне співробітництво з бейсбольною федерацією.

І це незважаючи на те, що розпоряджатися комунальною власністю, якою за своїм правовим статусом і є гімназія, може тільки територіальна громада в особі райдержадміністрації.

Іншими своїми обов’язками директор також займалася не дуже задовільно. Зокрема, у минулих роках виявилося, що школа фактично «труїла» учнів через підвищений рівень формальдегіду. «У школі, де вчаться мої діти, майже три роки директриса прикривала дивну історію - в нашій «елітній» гімназії «Київська Русь» діти дихають фенолом і формальдегідом. Концентрація в деяких класах перевищує допустимі норми у шість разів! І ця історія тривала б й далі, але ми дізналися, що наших дітей труять. А замість ремонту, фарбують лавочки і встановлюють пропускну систему на картках», - писали у соцмережах батьки.

Та й етична поведінка педагога лишала бажати кращого…

Вищезгаданих підстав вистачило для того, щоб звільнити Юлію Багаліку з займаної посади (достроково розірваний трудовий договір на підставі подання Голови Дарницької РДА від 21.03.2016) у квітні 2016 року. Проте, Багаліці вдалося поновитися на посаді через рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 9 червня 2016 року.

Впродовж всього часу - аж до 04 жовтня тривала судова тяганина, під час якої відповідач то не приходила на засідання, то її представник влаштовував «циркові номери», але врешті-решт рішення Дніпровського суду було повністю скасоване. У підсумку - Юлію Багаліку звільнено з посади директора гімназії «Київська Русь».