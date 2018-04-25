Звідки взялося сміття біля будинку по вул. Ревуцького, 34?

22 квітня, зелена зона житлового будинку по вул. Ревуцького, 34 - цілі купи «легкого сміття»: паперу, пакетів, обгорток, тощо.

Спочатку складається враження, що у даному будинку живуть несвідомі мешканці, які викидають сміття прямо з вікон (чого, раніше не спостерігалося). Але враховуючи те, що напередодні на проїжджій частині напроти проходив традиційний суботній ярмарок, стає зрозумілою причина появи великої кількості пакетів.

Продавці, які приїжджають торгувати - зазвичай збирають свої пожитки та від’їжджають близько 17-18.00 години, а от прибиранням території комунальники займаються зазвичай після 21.00. Беручи до уваги те, що у суботу були різкі пориви вітру, стає зрозумілим походження сміття аж біля поруч розташованого вищезгаданого будинку.