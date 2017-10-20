Звернення працівника освіти до мамочек | Дарниця.org

Звернення працівника освіти до мамочек

Розміщено Птн, 10/20/2017 - 11:55

Шановні мамочки
Як ви обливаючи вихователів і учителів такою багнюкою, можете довіряти їм своїх дітей. Виходить, що ви любите своїх дітей менше ніж той мізер, який ви вносите у фонди, називаючи це поборами. Так виходить, що вихователь має боротися за повне фінансування?

А ви навіщо? Якщо ви не знаєте на що витрачаються зібрані кошти, то це ваші проблеми. Ви в праві попросити звіт . якщо ви цього не робите, знову ж таки це ваші проблеми. Звичайно, простіше писати всякий бруд про вихователя, а не допомагати йому у вихованні ваших же дітей. Вдома ви можете навчити дитину читати, писати і т.д., але адаптуватися до соціума самостійно ви не в змозі. 

Дуже прикро, що в садок ви приводите дітей лише тому, що вам потрібно на роботу. Ви думаєте не про них, а в першу чергу про себе. Цікаво було б подивитися  на реакцію тих батьків, які перестануть допомагати ( здавати побори) дитсадку чи школі. У яких умовах будуть  ваші діти? Із якими емоціями вони буть іти в обідрану школу чи сад. Будь ласка, прапор вам у руки!!!

Оригінал звернення за цим посиланням.

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