Зустрічайте - ймовірний новий голова Дарницької райдержадміністрації.

Новим головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації незабаром повинен стати Сергій Якович Левада – судячи з декларації, яка була подана паном Левадою до Єдиного державного реєстру декларацій НАЗК ще 04 лютого 2019 року (виправлена 11 лютого 2019 року).

Нагадаємо, що Дарницький район майже 3 роки лишається без очільника (Петро Порошенко одночасно, 29 квітня 2016 року звільнив голів Деснянської РДА (Вадима Онуфрійчука), Дніпровської РДА (Ярослава Горбунова), Дарницької РДА (Геннадія Сінцова).

Весь цей час Дарницькому районі так і спромоглися призначити нового голову, натомість, після звільнення Геннадія Сінцова функції районного очільника виконував Василь Лозовий, пізніше - Петро Захарченко (і дотепер).

Повертаючись до нового кандидата ми бачимо, що Сергій Якович більш ніж заможна людина – успішний бізнесмен і мільйонер…

Цікаво, чи зможе пан Левада перенести свій успішний досвід керівника у сфері бізнесу в площину голови району з метою відстоювання інтересів дарничан?..