Знесли культовий магазин Дарницького району

Напевне, більше 10 років по вул. Драгоманова (навпроти «Sport Life») функціонував магазин, який у місцевих жителів здобув популярність завдяки цілодобовій роботі, невластивій у 2000-х більшості магазинів столиці.

Як наслідок, через цілодобову доступність та червоний колір будівлі, магазин здобув серед місцевих жителів народну назву «Червона шапочка».

Проте нещодавно, невідомі зрівняли даний магазин з землею.

За чутками, через реалізацію у даній споруді алкогольної і табачної продукції та, водночас, внаслідок посиленої боротьби столичної влади з МАФами – магазин зрівняли з землею.