Знесли культовий магазин Дарницького району | Дарниця.org

Знесли культовий магазин Дарницького району

Розміщено Птн, 12/22/2017 - 12:14

Напевне, більше 10 років по вул.  Драгоманова (навпроти «Sport Life») функціонував магазин, який у місцевих жителів здобув популярність завдяки цілодобовій роботі, невластивій у 2000-х більшості магазинів столиці. 

Як наслідок, через цілодобову доступність та червоний колір будівлі, магазин здобув серед місцевих жителів народну назву «Червона шапочка».
Проте нещодавно, невідомі зрівняли даний магазин з землею.

За чутками, через реалізацію у даній споруді алкогольної і табачної продукції та, водночас, внаслідок посиленої боротьби столичної влади з МАФами – магазин зрівняли з землею.

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