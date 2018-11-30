Знесли кіоск з питною водою біля універсаму Позняки»

Нещодавно, біля універсаму «Позняки» демонтували кіоск з продажу питної води «Кодацька Вода».

На місці колишньої малої архітектурної форми лишився тільки фундамент.

Можливо демонтаж був викликаний тим, що МАФ був незаконним. Проте, це ніяким чином не вплинуло на покращення благоустрою – адже поруч розташовуються безліч місць стихійної торгівлі.

Торговці вже давно не комплексують щодо своєї діяльності та спокійно лишають своє «добро» навіть на ніч

Тож назріває питання: чому чиновники зносять дійсно охайні і корисні для мешканців кіоски, натомість закриваючі очі на безлад навкруги?

Виходить якесь вибіркове правосуддя…