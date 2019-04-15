Зловмисники зберігали наркотики в квартирі на просп. Григоренка, 15. | Дарниця.org

Зловмисники зберігали наркотики в квартирі на просп. Григоренка, 15.

Розміщено Пн, 15/04/2019 - 20:46

На просп. Григоренка,15 правоохоронці затримали двох молодих людей. Їх підозрюють в незаконному зберіганні наркотиків з метою збуту.

Під час особистого обшуку у затриманих було виявлено та вилучено 9 згортків канабісу, 10 згортків з метамфетаміном і 9 таблеток фіолетового кольору. Крім того, в рюкзаку було виявлено та вилучено пакет з метамфетаміном.

«За адресою проживання підозрюваних було проведено огляд приміщення квартири, в ході якого було виявлено та вилучено 1 пакет з канабісом, 1 банка, наповнена таблетками фіолетового кольору в цілому 978 шт., 2 пакетика з кристалоподібною і 2 пакетика з порошкоподібною речовиною білого кольору, яке містить психотропну речовину - метамфетамін, 1 пакетик кокаїну масою 20г, а також електронні ваги і безліч пакетиків для розфасовки речовин», - повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Відзначається, що наркотики збували за допомогою «месенджерів». Загалом вартість вилучених наркотиків сягає 1,8 млн.грн.

 

Підозрюваним повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст. 307 КК України (незаконне зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин). Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Дарницький райсуд обрав для затриманих запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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