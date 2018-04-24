Зловмисники пошкодили БСА | Дарниця.org

Зловмисники пошкодили БСА

Розміщено Втр, 04/24/2018 - 19:19

22 квітня стало відомо, що наразі невстановлені зловмисники розібрали частину дамби на випускному каналі Бортницької станції аерації в мікрорайоні Осокорки. За словами рибалок: «невідомі скинули у воду вісім бетонних плит, щоб звільнити прохід для катерів і човнів».
В ПрАТ АК «Київводоканал» інформацію про руйнування дамби підтвердили: «Хтось із власників вирішив, що її можна відкрити для проходу катерів. Але це гідротехнічна споруда і так вчиняти люди не мають права. Це не несе прямої загрози екології Дніпра, оскільки туди потрапляє лише очищена вода, але в той же час дамба виконувала певні функції і її необхідно відновлювати. Ми цим питанням будемо займатися», – повідомили у ПрАТ АК «Київводоканал».

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