Зловмисники пошкодили БСА

22 квітня стало відомо, що наразі невстановлені зловмисники розібрали частину дамби на випускному каналі Бортницької станції аерації в мікрорайоні Осокорки. За словами рибалок: «невідомі скинули у воду вісім бетонних плит, щоб звільнити прохід для катерів і човнів».

В ПрАТ АК «Київводоканал» інформацію про руйнування дамби підтвердили: «Хтось із власників вирішив, що її можна відкрити для проходу катерів. Але це гідротехнічна споруда і так вчиняти люди не мають права. Це не несе прямої загрози екології Дніпра, оскільки туди потрапляє лише очищена вода, але в той же час дамба виконувала певні функції і її необхідно відновлювати. Ми цим питанням будемо займатися», – повідомили у ПрАТ АК «Київводоканал».