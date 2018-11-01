Зіпсований мурал на метро Осокорки | Дарниця.org

Зіпсований мурал на метро Осокорки

Розміщено Чтв, 01/11/2018 - 09:21

Навколо муралу на станції метро «Осокорки» розгорівся скандал - на ще не завершеному витворі мистецтва з'явилися якісь незрозумілі рожеві «каракулі»

Як з’ясувалося згодом: «Рожеві дерева, квіти, будинок і будка для собаки з'явилися не випадково, дитячі малюнки - частина концепції муралу. Картину в метро створюють в рамках проекту «More than us». У проекті беруть участь 8 митців з різних країн світу. Мурал на станції метро «Осокорки» от-от мають закінчити. 

Багато жителів подумали, що невідомі зіпсували чорно-білий мурал рожевою фарбою. В інтернеті навіть з'явилася інформація про те, що від киян надходили заяви в поліцію за фактом вандалізму.

Прес-секретар поліції Дарницького району Інна Гамалій повідомила, що з цього питання в поліцію заяв не було. 

За словами художника, за основу взяли реальну фотографію приватного двору в Авдіївці. Ідея малюнка - це нереалізовані мрії дитини, яка виїхала з дому з-за війни і намалювала свій ідеальний світ на старій фотографії. Два художника малюють на станції вночі, коли метро закрито для пасажирів.

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