Зіпсований мурал на метро Осокорки

Навколо муралу на станції метро «Осокорки» розгорівся скандал - на ще не завершеному витворі мистецтва з'явилися якісь незрозумілі рожеві «каракулі»

Як з’ясувалося згодом: «Рожеві дерева, квіти, будинок і будка для собаки з'явилися не випадково, дитячі малюнки - частина концепції муралу. Картину в метро створюють в рамках проекту «More than us». У проекті беруть участь 8 митців з різних країн світу. Мурал на станції метро «Осокорки» от-от мають закінчити.

Багато жителів подумали, що невідомі зіпсували чорно-білий мурал рожевою фарбою. В інтернеті навіть з'явилася інформація про те, що від киян надходили заяви в поліцію за фактом вандалізму.

Прес-секретар поліції Дарницького району Інна Гамалій повідомила, що з цього питання в поліцію заяв не було.

За словами художника, за основу взяли реальну фотографію приватного двору в Авдіївці. Ідея малюнка - це нереалізовані мрії дитини, яка виїхала з дому з-за війни і намалювала свій ідеальний світ на старій фотографії. Два художника малюють на станції вночі, коли метро закрито для пасажирів.