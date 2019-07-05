Жителям треба писати скарги – інакше нічого не буде робитися?

У Дарницькому районі триває ремонт прибудинкових та міжквартальних територій. Так, завершилися роботи по вул. Вербицького, 24-26.

Голова Дарницької РДА Сергій Левада оглянув капітально відремонтований двір, який виконали у червні цього року та відмітив якісну роботу підрядної організації.

«Сьогодні район потребує збільшення коштів з бюджету на ремонти доріг, які потребують першочергового оновлення», – зауважив голова Дарницького району Сергій Левада.

«Багато дворів не ремонтувалися десятки років. І ці кошти, які виділяє місто на ремонт, пропорційно розподілені між об'єктами ремонту зважаючи на звернення місцевих мешканців» - інформує Дарницька РДА на своїй сторінці у Facebook.

Враховуючи вищезазначене виходить, що влада не буде ремонтувати міжквартальні проїзди без звернень мешканців! Вочевидь, чиновники не бажають самостійно виявляти проблемні місця, а воліють чекати на чергові скарги жителів з вимогою відремонтувати ту, чи іншу ділянку. Що й казати – цікава позиція…