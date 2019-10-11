Жители всем домом сэкономили 1,9 млн грн. | Дарниця.org

Жители всем домом сэкономили 1,9 млн грн.

Розміщено Птн, 11/10/2019 - 20:09

Объединение совладельцев многоквартирных домов «Осокорки-Киев» на улице Бориса Гмыри, 3 (Дарницкий район) в течение прошлого отопительного сезона сэкономило на тепловой энергии 1,9 млн грн. В доме установили индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием в рамках муниципальной программы «70/30». Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев во время встречи с председателем ОСМД Владимиром Чернявским.

Заместитель председателя КГГА напомнил, что программа работает уже более 4 лет и по ее условиям из городского бюджета Киева выделяется 70% средств на энергомодернизацию многоэтажек, а жители собирают еще 30%.

«В доме на улице Бориса Гмыри, 3 установка индивидуального теплового пункта и замена окон и дверей — позволила снизить потребление тепловой энергии на 50%. Если раньше дом потреблял более 2280 Гкал за отопительный сезон, то после проведения работ — 1093 Гкал. Учитывая цену одной гигакалории — 1657 грн, жители оплатили на 1,94 млн грн меньше», — сказал Пантелеев.

н отметил, что вложенные инвестиции жителям уже вернулись.

«Условия участия в городской программе «70/30» очень выгодные, ведь городской бюджет оплачивает львиную долю стоимости оборудования и работ — 70%. Например, в этом доме 210 квартир. Каждая квартира инвестировала по 660 гривен, а в результате имеет экономию в размере 9 000 гривен за отопительный сезон», — пояснил чиновник.

Всего в этом году в Киеве проведут энергоэффективные мероприятия в 140 домах в рамках муниципальной программы «70/30». На эти цели в бюджете города предусмотрено 160 млн грн, остальные расходы проинвестируют жители.

Источник: bigkiev.com.ua

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