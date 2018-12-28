Жителі районів Позняки, Осокорки та Харківського масово повідомляють про спроби отруїти їх собак

«15 грудня була отруєна собака під час прогулянки по кільцю уздовж дороги вул. Гмирі-Гришка-Григоренка-Гмирі. Прогулянка здійснювалася по кільцю. По закінченню прогулянки собаці різко стало погано. При заході в квартиру собака протягом найближчих хвилин прийшла в критичний стан і була терміново доставлена до найближчої ветлікарні, в якій боролися кілька годин за її порятунок. Слава Богу, врятували, стан складний, на лікуванні», - написав власник постраждалої тварини.

Виявилося, що отрути розсипано дуже багато.

«За описом отрути, 16 грудня вранці я обстежив територію прогулянки і виявив 5 джерел отрути різної інтенсивності. Від горошини, до половини відра отруєного снігу. Отрута має вигляд від яскраво до блідо-виражених плям на снігу, іноді у вигляді перемішаного зі снігом порошку. Розміщений біля місць, куди справили нужду собаки », - додав очевидець.

У коментарях повідомляється, що отрута також розсипали біля озера «Сонячне».

Також люди пишуть, що цією отрутою діти можуть обпекти руки.