Жителі районів Позняки, Осокорки та Харківського масово повідомляють про спроби отруїти їх собак | Дарниця.org

Жителі районів Позняки, Осокорки та Харківського масово повідомляють про спроби отруїти їх собак

Розміщено Птн, 28/12/2018 - 10:52

«15 грудня була отруєна собака під час прогулянки по кільцю уздовж дороги вул. Гмирі-Гришка-Григоренка-Гмирі. Прогулянка здійснювалася по кільцю. По закінченню прогулянки собаці різко стало погано. При заході в квартиру собака протягом найближчих хвилин прийшла в критичний стан і була терміново доставлена до найближчої ветлікарні, в якій боролися кілька годин за її порятунок. Слава Богу, врятували, стан складний, на лікуванні», - написав власник постраждалої тварини.

Виявилося, що отрути розсипано дуже багато.
«За описом отрути, 16 грудня вранці я обстежив територію прогулянки і виявив 5 джерел отрути різної інтенсивності. Від горошини, до половини відра отруєного снігу. Отрута має вигляд від яскраво до блідо-виражених плям на снігу, іноді у вигляді перемішаного зі снігом порошку. Розміщений біля місць, куди справили нужду собаки », - додав очевидець.

У коментарях повідомляється, що отрута також розсипали біля озера «Сонячне».
Також люди пишуть, що цією отрутою діти можуть обпекти руки.

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