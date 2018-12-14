Жителі бояться провалитися під землю

Не так давно до kiev.informator.ua звернулися мешканці будинку на Позняках: через підземну забудову за адресою вулиця Лариси Руденко, 17 у дворі утворилися великі провали в асфальті, які комунальники просто засипали піском.

Але це не єдина біда постояльців: вони бояться, що незабаром через ту ж будівництва можуть повалитися і їхні будинки.

«Інформатор» відправив запит до мерії з приводу цієї ситуації, також звернулися з цією проблемою в Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва. Перш за все цікавило, хто відповідальний за будівництво підземного паркінгу за даною адресою і чи є у забудовників дозвіл на будівництво.

Як повідомили в Департаменті, вони не видавали і не реєстрували документів, які б дозволяли будівельні роботи за адресою вулиця Лариси Руденко, 17. Вони також повідомили, що з таким же питанням 21 листопада до них вже звертався депутат КМР Володимир Бохняк як представник інтересів жителів. У своєму запиті він просив провести перевірку дотримання вимог законодавства, будівельних норм, виконання будівельних робіт за даною адресою.

З урахуванням того, що в департаменті ніякого дозволу на будівництво не видавали, вона не зупиняється. Жителі будинків розповідають, що на даний момент туди активно завозять бетон, зміцнюються стіни зсередини. Мало того, будівництво триває і у вихідні дні. Наприклад, у вихідний день жителі прилеглих будинків цілий день мучилися від гуркоту на вулиці, який тривав аж до вечора, приблизно до 22:00. «Туди постійно їздять машини, щось привозять - будівництво йде повним ходом», - повідомила мешканка будинку. Тому провали в асфальті, які так і залишаються там до цього дня, зараз далеко не єдина проблема людей, які проживають в цьому дворі.

В Google-картах за даною адресою дійсно розташовується крита парковка. Однак, як видно на фото, вона дуже стара і навряд чи використовується за призначенням. Можливо, ремонтники просто реконструюють будівлю.

«Інформатор» і далі буде намагатися з'ясувати, що за роботи проводяться за даною адресою і чому ніхто не ремонтує провали на дорозі.

Перший провал асфальту стався у дворі в жовтні

Комунальники просто засипали ями піском і повісили стрічки

Минуло вже більше 2 місяців, будівництво триває, а небезпечні місця ніхто не ремонтує

Неозброєним оком видно, що будівля дуже стара

Зараз цю парковку ніхто не використовує, але, по всій видимості, ремонтники зайнялися реконструкцією