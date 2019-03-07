Журналіст «Громадського радіо» відкрила на Позняках кав’ярню. | Дарниця.org

Журналіст «Громадського радіо» відкрила на Позняках кав’ярню.

Розміщено Чтв, 07/03/2019 - 20:16

Журналістка «Громадського радіо» Анастасія Багаліка відкрила пекарню португальської випічки по вул. Руденка, 6а.

Заклад називається «Пекарня смаколиків», але, за словами засновниці - згодом може бути перейменований.

У меню – паштейші (португальські тістечка у вигляді чашечок із заварним кремом), пироги, тости, чіабата, чай і кава. Заклад дружній до дітей, собак, відвідувачів на велосипедах та інших.
Пекарня працює з 8:00 до 20:00 щодня.

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