Журналіст «Громадського радіо» відкрила на Позняках кав’ярню.

Журналістка «Громадського радіо» Анастасія Багаліка відкрила пекарню португальської випічки по вул. Руденка, 6а.

Заклад називається «Пекарня смаколиків», але, за словами засновниці - згодом може бути перейменований.

У меню – паштейші (португальські тістечка у вигляді чашечок із заварним кремом), пироги, тости, чіабата, чай і кава. Заклад дружній до дітей, собак, відвідувачів на велосипедах та інших.

Пекарня працює з 8:00 до 20:00 щодня.