Жінка вбила новонароджену дочку і викинула тіло в лісі. | Дарниця.org

Жінка вбила новонароджену дочку і викинула тіло в лісі.

Розміщено Пн, 11/03/2019 - 14:04

01 березня у Дарницькому районі перехожі в лісі виявили тіло новонародженої, прикрите гілками. Мешканці  викликали на місце події співробітників поліції. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи територіального і Головного управління поліції, кінологи зі службовими собаками, патрульні і лікарі.
Правоохоронці провели огляд місця інциденту і опитали свідків. Для встановлення причини смерті тіло дитини направили на судово-медичну експертизу. Слідчі вже почали кримінальне провадження за статтею 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Причина смерті дитини буде встановлена після проведення експертизи. На даний момент співробітники поліції шукають жінку, яка залишила немовля у лісосмузі. За вчинення даного злочину передбачено покарання до п'яти років позбавлення волі.
За попередньою інформацією, жінка вбила свою новонароджену доньку, поклала тіло в пакет і викинула дитину в лісосмузі поряд з вул. Старобориспільська. Правоохоронці шукають матір дитини, яка, ймовірно, скоїла злочин.

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