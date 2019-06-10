Зґвалтували дівчину неподалік метро «Бориспільська».

В ніч з 5 на 6 квітня в районі Бориспільського шосе згвалтували дівчину.

Повідомляється, що 24-річна дівчина була в гостях у подруг в будинку на вулиці Світлій, близько 23:00 вона вийшла від них і пішла до найближчої станції метро - "Бориспільська". Бориспільське шосе вона переходила по підземному переходу, на виході з якого і стався напад.

На дівчину ззаду накинувся невідомий, заткнувши їй рот ганчіркою, він силою потягнув її в лісосмугу. Там він утримував потерпілу півтори години, потім згвалтував дівчину і втік.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 3:34. Постраждалу госпіталізували в лікарню, а на місці працювала слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту встановлюються.