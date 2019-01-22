Згода на інтим

Набувають чинності поправки до статті Кримінального кодексу про насильство і зґвалтування.

11 січня в Україні набрали чинності поправки до Кримінального кодексу щодо зґвалтування та сексуального насильства. Тепер кримінальна відповідальність загрожує навіть чоловікові або дружині, якщо їхній партнер не дав згоди на інтимні стосунки.

Раніше звернутися до правоохоронців можна було тільки у тому випадку, коли до жертви застосовувалося фізичне насильство, погрози або скористалися її беззахисним станом.

Тепер же, як пояснюють у поліції, нові поправки дозволять реагувати на більшу кількість випадків сексуального насильства, шантаж та інші зловживання.

«Наприклад, в разі психологічного тиску або матеріальної складової. Не дам тобі грошей, або щось не куплю, або щось інше. Тобто, користуватися цим для задоволення сексуальної пристрасті», — розповів помічник голови Нацполіції Андрій Ткачов.

При цьому розслідувати випадки насильства будуть таким же чином, що й раніше, — за допомогою експертизи та свідчень. Під добровільною згодою в поліції розуміють вільне волевиявлення — тобто, коли людина повністю усвідомлює, на що йде, і робить це за власним бажанням.

На думку юристів, розписка про згоду на секс не допоможе.

«Розписка не гарантує згоди, і відсутність розписок не свідчить про те, що такої згоди не було. Тотальний самоконтроль — це, в принципі, єдине, що може убезпечити на сто відсотків особу від того, що може з нею статися у зв’язку з такими змінами», — розповів юрист Анатолій Рибачок.

Правозахисники кажуть, що часто сексуальне насильство відбувається в шлюбі, проте багато хто з жінок не сприймає примус до сексу, як порушення їхніх прав.

«У нас є категорія наших абоненток, які впевнені в тому, що в принципі сексуального насильства чи зґвалтування в шлюбі не існує. Я вийшла заміж за свого чоловіка, це мій обов’язок, не має значення, захочу я чи не захочу. Відкриваємо очі на те, що кожен має право погоджуватися на секс або не погоджуватися. Тобто, наша згода має бути свідома й добровільна», — розповіла директор департаменту національних гарячих ліній ГО «Ла Страда-Україна» Олена Кривуляк.

Після вступу в силу цих поправок Україна приєднається до 10 країн Європи, де секс без згоди вважається зґвалтуванням.