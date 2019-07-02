Земельна комісія Київради підтримала місцеву ініціативу нардепа Віталія Сташука

11 червня постійна комісія Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування підтримала Місцеву ініціативу народного депутата України Віталія Сташука «Щодо розширення мережі закладів освіти Дарницького району міста Києва».

https://kmr.gov.ua/uk/comisii/26/local-initiatives

«Відповідна профільна комісія вже підтримала місцеву ініціативу щодо будівництва закладів освіти в Дарниці. Для нас дуже важливо, щоб виділялось фінансування для проектування будівництва шкіл і дитсадків. Наскільки мені відомо, то земельних проблем з цим не існує. Тому я прошу підтримати цю ініціативу», – сказав Віталій Сташук

Нагадаємо: 05 червня, відбулось засідання постійної комісії Київради з питань освіти, на якому Місцева ініціатива «Щодо розширення мережі закладів освіти Дарницького району міста Києва» була прийнята одноголосно.

Під час засідання депутат Віталій Сташук зазначив, що міська влада має уважніше ставитись до проблеми з переповненістю закладів освіти.

«Ми повинні бути партнерами. Ми хочемо допомогти міській владі приймати швидкі та необхідні рішення. І проект такого рішення в цій ініціативі уже певним чином сформульовано. Питання в політичній волі і бажанні міської ради та адміністрації такі рішення схвалювати», – зазначив депутат.

Місцева ініціатива була прийняти за наслідками обговорення освітніх проблем в Дарниці під час Дарницького освітнього форуму.

Організатор вищезгаданого заходу народний депутат України Віталій Сташук запропонував учасникам підтримати проект Резолюції щодо негайного схвалення рішень Київською міською радою по фінансуванню проектів будівництва та реконструкції шкіл та дитячих садочків у Дарницькому районі міста Києва.

Місцева ініціатива включає питання будівництва всіх нових закладів освіти у Дарницькому районі там, де це передбачено діючим Генеральним планом міста Києва; хронологію дій міської влади по будівництву кожного закладу; додаткові варіанти розширення мережі закладів освіти Дарницького району.

Під цією ініціативою станом на 05 червня було зібрано 24099 підписів.