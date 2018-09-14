Завод «Енергія» відновив свою роботу

11 вересня сміттєспалювальний завод «Енергія» КП «Київтеплоенерго» відновлює роботу після планових ремонтних робіт і знову прийматиме тверді побутові відходи. Після щорічного планового ремонту обладнання готове до роботи взимку.

Нагадаємо: у серпні поточного року завод «Енергія» призупинив свою роботу для проведення планових ремонтних робіт. Це необхідно було для того, щоб підготувати обладнання до роботи в посиленому режимі під час опалювального періоду та оглянути і відремонтувати те устаткування, до якого в робочому стані немає доступу.

За словами директора СП «Завод «Енергія» Сергія Крикуна: «Протягом місяця ми відремонтували бункер побутових відходів, виконали власними силами ремонти котлів, насосного обладнання та арматури, а також привели в належний стан обладнання двох бойлерних. Ми реалізували усі необхідні роботи для того, щоб завод міг працювати взимку. Сьогодні «Енергія» – єдиний в Україні сміттєспалювальний завод. Тож ми не можемо собі дозволити щоб він стояв, адже його робота вкрай важлива для Києва. Завод спалює близько 25% столичних відходів, а це майже 750 тонн сміття щодоби! Це ті відходи, які інші вивозять на звалища – ми ж повністю утилізовуємо їх, а взамін отримуємо теплову енергію для мешканців житлових масивів «Позняки» та «Осокорки»

Відновлення роботи заводу буде проходити поступово. Спочатку запустять один котел, а пізніше й інші котлоагрегати. Прийом побутових відходів нарощуватимуть також поступово. Перші три доби завод прийматиме по 250 тонн відходів, а потім по 500 і зрештою вийде на свій робочий режим – 750 тонн. Такий плавний вхід у роботу необхідний для безпечної роботи обладнання та накопичення і підготовки сміття до спалювання.