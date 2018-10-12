Завершення муралу на Осокорках планується вже 25 листопада 2018 року

На станції метро «Осокорки» незабаром з’явиться новий монументальний настінний розпис! Концепт муралу складається з поєднання восьми поглядів митців світового рівня, їх креативного бачення та думок на актуальні теми, що стосуються безпосередньо українського народу.

Створення проекту починають митці Аполло Торес (Apollo Tores, Бразилія), який відомий своїми роботами у таких містах як Нью-Йорк, Сан-Паулу, Мілан, Рим, Хельсінки і в багатьох інших; та Метью Доун (MATTHEW DAWN, Бельгія) - знаний своїми муралами в усьому світі.

Мета проекту - об’єднання народу, підняття національного духу та патріотизму через призму художньої візуалізації міцності України з елементами соціальних цінностей. Митці хочуть звернути увагу на проблему територіальної цілісності України та підвищення її іміджу в сфері сучасного мистецтва на світовій арені.

Повідомляється, що проект здійснюється за підтримки Міністерства Інформаційної політики України та КМДА. Завершення муралу планується вже 25 листопада 2018 року.