Затверджено переможця конкурсу із залучення інвестора до будівництва нового дитсадка | Дарниця.org

Затверджено переможця конкурсу із залучення інвестора до будівництва нового дитсадка

Submitted by admin on Mon, 03/05/2018 - 12:00

На земельній ділянці № 38 у 8-му мікрорайоні житлового масиву Позняки побудують дитячий садок. Так, розпорядженням КМДА затверджено переможця конкурсу із залучення інвестора до будівництва дошкільного навчального закладу.
Департаменту економіки та інвестицій КМДА доручено укласти відповідний інвестиційний договір із переможцем – ТОВ «Центр дитячого розвитку «Пікабу». Замовником будівництва визначено КП «Київське інвестиційне агентство».
Наразі вищезгадане комунальне підприємство здійснює оформлення права користування земельною ділянкою площею 1,0343 га. Зокрема, розроблено та погоджено проект землеустрою щодо відведення ділянки, здійснено її державну реєстрацію в Головному управлінні Держгеокадастру у м. Києві, внесено відповідні дані в міську базу земельного кадастру, зареєстровано право комунальної власності на дану територію.

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