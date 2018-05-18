Затримали ліфтових крадіїв | Дарниця.org

Затримали ліфтових крадіїв

Розміщено Птн, 05/18/2018 - 11:56

В ході проведених оперативно-розшукових заходів працівниками Дарницького управління поліції були встановлені особи, які причетні до викрадення ліфтового обладнання. Зокрема, були затримані троє осіб, якими виявилися чоловіки, кияни 37-ми, 26-ти та 20-ти років.

У затриманих була вилучена сумка з інструментами та безпосередньо ліфтове обладнання. Зловмисники зізналися, що викрадене обладнання вони планували здати до пункту прийому металобрухту.
Відділом Дарницького УП ГУНП в м. Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років.

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