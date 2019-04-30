Заступник голови Дарницької РДА Петро Захарченко про СК «Восход»:

На своїй сторінці у Facebook заступник голови Дарницької райдержадміністрації Петро Захарченко відреагував на резонансне захоплення та руйнацію СК «Восход»: «Є в Дарницькому районі на вул. Бориспільській спортивний клуб «Восход», де я неодноразово був на змаганнях, знаю багатьох тренерів, спортсменів і батьків, діти яких там тренуються. Вчора черговий раз СК став епіцентром уваги всієї громади Києва. Вночі невідомі особи зайшли в приміщення і пошкодили майно, понівечили спорт інфраструктуру з тим щоб унеможливити проведення там спортивних занять. Силами поліціі виведено цих осіб з приміщення. Захід цих осіб пов’язують з ТОВ «Київенергоком», представники якого заявляли про наявність у них майнових прав на цю споруду. Справа по майну спорткомплексу йде ще з 90-тих років - Київський радіозавод, ліквідмаса, судові процеси...

Ця подія стала шоком для району, резонансним негативом для міста.

Влада району оперативно зреагувала, створила робочу групу на чолі з головою Сергієм Левадою і вчора провела своє засідання.

Всі учасники засудили такі дії, висловились щодо необхідності оцінки цих дій правоохоронними органами. Район надає свою територію для переговорів між сторонами в будь-якому форматі і буде сприяти у відновленні пошкоджених локацій. Робоча група буде місцем розуміння і пошуку шляхів вирішення питання. За інформацією тренерів пошкодження може бути відновлено впродовж кількох тижнів. Між керівництвом СК «Восход», громадської організації «Восход» та представниками ТОВ «Київенергоком» вже тривалий час ідуть переговори щодо врегулювання спірних питань, пов’язаних із майном цього комплексу. Наразі на 15.05.2019 призначено чергове судове засідання.

Влада Києва і мер В.Кличко підтверджує позицію щодо незмінності функціонального призначення і безкоштовного заняття дітей у дитячо-юнацьких спортивних школах на базі Восхода, незалежно від судового розв’язання спору щодо майна. Зрозуміло, що представники громадськості будуть здійснювати громадський контроль за цією ситуацією, але хочу попросити активних людей не розганяти хвилю громадянського протистояння між організаціями, спільнотами, спортсменами, депутатами і політичними силами саме з цього питання. Доцільніше було б запропонувати тим, хто володіє питанням, людськоорієнтований вихід у цій зовсім не простій, і яка тривалими роками ускладнювалась, ситуації. Сподіваюсь і вірю, що у СК «Восход» достатньо партнерів, друзів, активістів з холодним розумом, які зможуть вирішити цю конфліктну ситуацію