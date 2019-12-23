Застройщик ЖК "Патриотика на озерах” поделился микрорайоном 2а под дополнительную парковую зону.

При корректировке проекта нашумевшего ЖК “Патриотика на озерах” заказчик строительства, банк “Аркада”, идя навстречу общественности, принял радикальное решение не застраивать микрорайон 2а, на территории которого вместо домов разобьют дополнительную парковую зону. Общая территория зеленых насаждений составит более 40 га. Также в микрорайоне возведут 5 детсадов, 2 школы и поликлинику.

Сообщается, что будущий жилой район Осокорки-Центральные в Дарницком административном районе Киева определены для жилой застройки как действующим, генеральным планом Киева, так и тем, что пока разрабатывается.

“Согласно новым государственным нормам и правилам, плотность населения на территории этой застройки будет даже ниже, чем этого требуют градостроительные условия и ограничения. Проект ЖК разработан в полном соответствии с нормативными документами по экологии и охраны окружающей природной среды. Застройка жилого массива наоборот улучшит экологию территории за счет строительства сетей канализации, очистных сооружений, благоустройства территории, зарыбления озера Небреж, что отражено в Протоколе собрания Национального Экологического Совета № 27/05”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что, при корректировке проекта заказчик пошел навстречу общественности и принял решение вообще не застраивать микрорайон 2а. На его территории обустроят дополнительную парковую зону.

“Таким образом, к предусмотренным 17,8 га рекреационно-парковой зоны в прибрежной полосе добавляется еще 22,3 га парковой зоны. Что касается инфраструктуры, проектом ЖМ “Патриотика на озерах” предусмотрено, что кроме жилья (25 жилых домов), здесь будет построено 5 детских садов на 460 мест, 2 общеобразовательных учебных заведения (школы на 1800 учащихся). Кроме этого запланировано построить одно учреждение здравоохранения (центр первичной медико-санитарной помощи на 400 посещений в смену), предприятия и учреждения обслуживания, торговли, культуры, спорта и отдыха. Плановая и системная застройка территории перспективного жилого массива Осокорки является настолько комплексной, что обеспечит как реализацию Генерального плана Киева, так и создание городской среды для полноценной жизнедеятельности населения”, — отмечают в пресс-службе банка.

Представители заказчика строительства также подчеркнули, что ведущие архитекторы столицы и специалисты градостроительной отрасли поддержали строительство, высказали свое видение, и сделали ряд предложений по совершенствованию проекта застройки:

“Все участники архитектурно-градостроительного совета отметили, что, согласно перспективным планам, территория Южных Осокорков определена под застройку объектами жилищно-социального назначения. А значит, строительство ЖМ “Патриотика на озерах” лишь подтверждает концепцию развития столицы. Застройщик ЖМ “Патриотика на озерах”, проанализировав выводы архитектурно-градостроительного совета, учел предложения и замечания в процессе корректировки проектной документации. Уже подготовлен эскиз обновленного проекта ЖМ “Патриотика на озерах” и пока завершается работа над окончательным вариантом проекта”, резюмировали в пресс-службе.

Источник: kievvlast.com.ua