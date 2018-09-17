Застройщик добился судебного запрета на любую деятельность у метро "Осокорки" | Дарниця.org

Застройщик добился судебного запрета на любую деятельность у метро "Осокорки"

Розміщено Пн, 17/09/2018 - 08:43

Сотрудники коммунального предприятия "Киевблагоустройство" столкнулись с сопротивлением представителей застройщика на спорном пустыре автомобильной развязки возле станции метро "Осокорки".

В этом месте регулярно происходят подтопления подземного перехода, и "Киевблагоустройство" хотело приступить к ремонту ливневок и канализационных колодцев. Однако проблема в том, что данный земельный участок на проспекте Бажана является предметом судебной тяжбы с киевским застройщиком, который получил решение суда на запрет любой деятельности на данной территории.

Коммунальные службы разрыли пешеходную дорожку, которая находится на балансе местного дорожно-эксплуатационного управления, но представители застройщика физически все равно заблокировали работы.

Это уже вторая за неделю попытка приступить к ремонту ливневой системы. Были проверены разрешительные документы и вызваны полицейские.

Напомним, что на спорном участке раньше планировалось строительство ТРЦ Le Boulevard.

По информации застройщика, Le Boulevard был запроектирован как торговый центр районного масштаба и ориентирован на покупателей, следующих от метро к жилому массиву (транзитный поток — до 34 000 человек в день). Площадь комплекса должна была составить 3 900 кв. м. Предполагаемый срок строительства – 6 календарных месяцев.

В мае 2015 года на месте строительства произошла массовая драка, после чего мер Киева Виталий Кличко занял позицию активистов и поручил рассмотреть вопрос о немедленном расторжении договора с компанией-застройщиком ООО "Скай-Строй ЛТД". Киевский горсовет разорвал договор договор с застройщиком на Осокорках 28 мая 2015 года.

В августе 2018 года КП "Киевблагоустройство" подписало договор с ООО "Ремжилсервис" на проведение капремонта трех подземных переходов в Киеве, в том числе двух на транспортной развязке ст. м. "Осокорки". Первый подземный переход расположен в направлении ул. Завальной, второй – в направлении ЖК “Южные ворота”. Оба договора предусматривают демонтажные работы (асфальтового покрытия, облицовки стен и ливневок), ремонт стен, потолков, проведение гидроизоляции.

Источник: lb.ua

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло