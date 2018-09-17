Застройщик добился судебного запрета на любую деятельность у метро "Осокорки"

Сотрудники коммунального предприятия "Киевблагоустройство" столкнулись с сопротивлением представителей застройщика на спорном пустыре автомобильной развязки возле станции метро "Осокорки".

В этом месте регулярно происходят подтопления подземного перехода, и "Киевблагоустройство" хотело приступить к ремонту ливневок и канализационных колодцев. Однако проблема в том, что данный земельный участок на проспекте Бажана является предметом судебной тяжбы с киевским застройщиком, который получил решение суда на запрет любой деятельности на данной территории.

Коммунальные службы разрыли пешеходную дорожку, которая находится на балансе местного дорожно-эксплуатационного управления, но представители застройщика физически все равно заблокировали работы.

Это уже вторая за неделю попытка приступить к ремонту ливневой системы. Были проверены разрешительные документы и вызваны полицейские.

Напомним, что на спорном участке раньше планировалось строительство ТРЦ Le Boulevard.

По информации застройщика, Le Boulevard был запроектирован как торговый центр районного масштаба и ориентирован на покупателей, следующих от метро к жилому массиву (транзитный поток — до 34 000 человек в день). Площадь комплекса должна была составить 3 900 кв. м. Предполагаемый срок строительства – 6 календарных месяцев.

В мае 2015 года на месте строительства произошла массовая драка, после чего мер Киева Виталий Кличко занял позицию активистов и поручил рассмотреть вопрос о немедленном расторжении договора с компанией-застройщиком ООО "Скай-Строй ЛТД". Киевский горсовет разорвал договор договор с застройщиком на Осокорках 28 мая 2015 года.

В августе 2018 года КП "Киевблагоустройство" подписало договор с ООО "Ремжилсервис" на проведение капремонта трех подземных переходов в Киеве, в том числе двух на транспортной развязке ст. м. "Осокорки". Первый подземный переход расположен в направлении ул. Завальной, второй – в направлении ЖК “Южные ворота”. Оба договора предусматривают демонтажные работы (асфальтового покрытия, облицовки стен и ливневок), ремонт стен, потолков, проведение гидроизоляции.

Источник: lb.ua