Замість заправки на Ревуцького буде кафе?

Нещодавно, з’явилася інформація про новий виток щодо скандальної автозаправки по вул. Ревуцького, 8. Отже, «Галнафтогаз»(ОККО) пообіцяв виконати умови ініціативної групи.

Оскільки, «Галнафтогаз» не відповідав на звернення, громада прийшла до них нарешті вирішити питання. «Галнафтагаз» представляв віце-президент компанії Василь Даниляк. Андрій Бобровський з місцевими мешканцями по вул. Ревуцького поставили три умови, які «ОККО» пообіцяли виконати.

1. 30 жовтня «ОККО» повинні звернутись до свого підрядника «Гуель-парк», щоб останній відкликав судові позови проти активістів, в тому числі позови, про накладення арештів на квартири людей.

2. «Галнафтогаз» відмовляються від бензину, забирають паливні баки і встановлюють електро-чарджери . Також, вже побудована будівля має бути переобладнана на кафе або щось подібне. Розрахунки цього цієї концепції вони мають закінчити до кінця наступного тижня.

3. 31 жовтня «Галнафтогаз» має розробити концепцію заміни земельних ділянок, тобто, замість ділянки на Ревуцького, через Київраду вони мають отримати заміну.

Забудовник має визначитися між 2 і 3 пунктом. Або вони отримують іншу ділянку або на данній ділянці роблять електро-чарджери та кафе.

Більше року забудовник намагався залякати активістів, зацькувати тітушками, відбирати квартири через суд. Але громада не переставала боротись і дотиснула забудовника, змусивши прислухатись до людей. Але ще рано втрачати пильність . Варто продовжувати контролювати виконання перерахованих кроків.

Боротьба громади про АЗС може бути прикладом для людей в інших районах Києва, як слід відстоювати свої права.