Замасковані під ігрові автомати «термінали» - продовжують розповсюджуватись | Дарниця.org

Замасковані під ігрові автомати «термінали» - продовжують розповсюджуватись

Розміщено Чтв, 03/15/2018 - 17:32

Районний сайт «Дарниця.org» нещодавно висвітлював справу щодо появи ігрового автомату у приміщенні ТЦ «Аркадія»

Нагадаємо, майже відразу громадська організація звернулася із запитом на отримання публічної інформації стосовно законності розміщення подібного автомату. 

За розслідування взялися правоохоронці. Проте, як виявилося, даний ігровий автомат відтепер називається «терміналом», що здійснює продаж подарункових сертифікатів на відстані. У підсумку, поліція не виявила ознак правопорушень і прийняла рішення про завершення перевірки. 

І ось, аналогічний «пристрій» помічено вже неподалік підземного переходу до станції метро «Харківська». Щоправда, «термінал» знаходився  у неробочому стані, але це питання часу. 

Термінал біля метро «Харківська» (існуючий)

Термінал в ТЦ «Аркадія» (прибраний)

Фото станом на 06 березня.

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