Зам Кличка проінспектував лікарню «Червоний Хутір» | Дарниця.org

Зам Кличка проінспектував лікарню «Червоний Хутір»

Розміщено Пн, 08/14/2017 - 09:32

26 липня із робочим візитом до Київської міської клінічної лікарні №1 (Харківське шосе, 121) навідався заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У ході інспектування зам Кличка перевірив хід виконання ремонтних робіт в операційному відділенні та оглянув наразі відремонтоване відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії, повідомивши, що до кінця 2017 року відремонтоване операційне відділення Київської міської клінічної лікарні №1 запрацює на повну потужність. 

Операційне відділення Київської міської клінічної лікарні № 1 розташоване в лікувально-діагностичному корпусі, збудованому в 1994 році. З моменту здачі жодних капітальних ремонтних робіт у будівлі не здійснювалося. 

Цього року міська влада виділила 12 млн грн на їхнє проведення. У операційному відділенні розташовано 6 операційних: офтальмологічна, нейрохірургічна, ургентна та планова для загальнохірургічних хворих, щелепно-лицьова, лапароскопічна. Після проведення капітального ремонту планується відкриття 2-х нових сучасних операційних із можливістю проведення рентген-ендоваскулярних втручань і операцій з використанням рентгеноскопії.

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