Інвестори квартир житлових будинків, що споруджуються силами банку «Аркада» створили на сайті Президента України петицію «Захистити інвесторів квартир банку «Аркада», не допустити повторення долі постраждалих від «Еліта центр».

Повний текст виглядає наступним чином: «Банк Аркада здійснює програму інвестування будівництва житла за рахунок залучених коштів населення на протязі останніх 20 років та зарекомендував себе як надійний забудовник.

На сьогоднішній день припинено будівництво всіх обєктів банку Аркада в м. Києві, квартири в яких були продані ще два-три роки тому в повному обсязі в рамках двух ЖК – «Патріотика, «Евріка».

Інвестори зазначених вище ЖК на протязі року отримують листи із незрозумілими причинами перегляду строків введення в експлуатацію.

Із засобів масової інформації ми бачимо, що триває протистояння банку Аркада з місцевою владою, ГО та інш. з приводу будівництва нових масивів, які не мають до нас ніякого відношення.

Ми, як інвестори будинків, по яким не має ніяких спорів, які профінансували 100% квартир ще декілька років тому - не розуміємо, чому припинено будівництво. На наші запити до банку «Аркада» отримуємо відписки.

Просимо Президента України, як гаранта захисту конституційних прав українців, втрутитися і не допустити другої «Еліти центр».

https://petition.president.gov.ua/petition/66480

