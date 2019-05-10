Захоплення СК «Восход» та офіційна позиція Дарницької РДА

23 квітня, вночі, невідомими особами був захоплений СК «Восход». Молодики не тільки захопили спорткомплекс, а й частково зруйнували його.

Позиція Дарницької РДА наступна: «23.04.2019 близько 03.30 год. невідомими особами було самовільно зайнято приміщення за адресою: вул. Бориспільська, 8, СК «Восход», який за півстоліття став спортивною школою для багатьох спортсменів. Але наразі тут точиться боротьба - і зовсім не спортивна.

З метою встановлення обставин на місце прибули представники Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві та Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Було виявлено, що на об’єкті знаходяться представники власника ТОВ «Київенергоком» та ГО «СК «Восход», які у судовому порядку оскаржують право власності.

З відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що на цю нерухомість накладено обтяження.

Оскільки, спірні питання між сторонами на сьогоднішній день розглядаються в суді, а статтею 124 Конституції України регламентовано, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди і що делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються, з урахуванням вимог частини 4 статті 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи повинні утримуватися від заяв та дій, що можуть підірвати незалежність судової влади, то органи державної влади не можуть втручатися в цьому випадку у спірні правовідносини між сторонами.

Отже, з метою з’ясування обставин, що склалися, Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією утворено відповідну робочу групу із залученням обох сторін та представників правоохоронних органів.

Разом з тим, юні спортсмени не мають страждати від конфліктів дорослих, тому питання щодо місця їх тренування, до моменту вирішення спору, буде вирішено протягом дня».

Нагадаємо: 21 лютого відбулося засідання Громадської ради при Дарницькій РДА, на якому розглядалося питання про звернення ТОВ «Київенергоком» щодо спортивного клубу «Восход».

У підсумку, Громадська рада при Дарницькій РДА вирішила, цитуємо: «звернутися з листом до Київської міської державної адміністрації з пропозицією розглянути можливість зарахування будівлі спортивного клубу «Восход» до комунальної власності майна територіальної громади м. Києва».