За що затримали наркокур’єра? | Дарниця.org

За що затримали наркокур’єра?

Розміщено Чтв, 04/05/2018 - 09:26

Ще на початку березня мешканці будинку по вул. Декабристів 6, повідомили, що під вікнами будинку бачили хлопця, який щось розкладав.
Оперативно відреагувавши, разом з головою ОСББ Васильковським П.М. виявили та затримали наркокур’єра, який ховав «закладки».

Негайно викликали поліцію. Під час обшуку у хлопця виявили пакетики з наркотичною речовиною та пакетики з амфітамінами. 

У ході допиту, з'ясували, що затриманий вже встиг розкласти 20 «закладок». 

Слідчі дії тривають! Активісти відмічають оперативну і якісну роботу Патрульної поліції Києва та Дарницькому управління поліції столиці.
Нагадаємо, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював проблему реклами наркотичних засобів на житлових будинках району.

Читайте також: 
Дарницький район захлинається в рекламі наркотиків
Рекламу наркотиків починають зафарбовувати

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить