За що затримали наркокур’єра?

Ще на початку березня мешканці будинку по вул. Декабристів 6, повідомили, що під вікнами будинку бачили хлопця, який щось розкладав.

Оперативно відреагувавши, разом з головою ОСББ Васильковським П.М. виявили та затримали наркокур’єра, який ховав «закладки».

Негайно викликали поліцію. Під час обшуку у хлопця виявили пакетики з наркотичною речовиною та пакетики з амфітамінами.

У ході допиту, з'ясували, що затриманий вже встиг розкласти 20 «закладок».

Слідчі дії тривають! Активісти відмічають оперативну і якісну роботу Патрульної поліції Києва та Дарницькому управління поліції столиці.

Нагадаємо, районний сайт «Дарниця.org» висвітлював проблему реклами наркотичних засобів на житлових будинках району.