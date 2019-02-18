За розірвання договору оренди забудовник на Осокорках погрожував Кличку та депутатам

Скандальний забудовник часів Януковича, з яким Київ раніше розірвав договір оренди ділянки землі на Осокорках, погрожував розправою депутатам Київської міської ради та членам їхніх сімей, а також меру столиці Віталію Кличку, за те, що підтримали це рішення. Про це повідомив блогер Сергій Наумович.

«Здається, це тільки в Україні можливо. Скандальний забудовник на Осокорках вирішив буквально піти війною: представники «Контактбудсервісу» і банку «Аркада» дзвонили депутатам Київради, які проголосували за розірвання договору оренди земельної ділянки на Осокорках з різними погрозами. Підключилися силові структури. Також відомо, що загрози якимись «наслідками» отримували члени сімей цих депутатів і навіть мер», – заявив Наумович.

Він також зазначив, що це свідчить про непримиренну позицію київської влади щодо незаконних забудовників.

«Загалом, перед нами – новий виток протистояння. Спостерігаємо далі. Сподіваюся, що і надалі незаконні забудовники в Києві стикатимуться з такою непримиренною позицією міської влади», – зауважив блогер.

Нагадаємо, що за ініціативи Віталія Кличка 77 депутатів Київради проголосували за розірвання договору оренди земельної ділянки на Осокорках. Підставою для такого рішення стали борги забудовника перед містом у десятки мільйонів гривень. Раніше Віталій Кличко пропонував забудовнику компроміс – пройти містобудівну раду і змінити проект так, щоб з ним погодилися жителі Осокорків. Але забудовник відмовився.