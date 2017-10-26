За платіжки старого зразка будуть штрафувати

Ось такі оголошення з’явилися біля під’їздів житлових будинків Дарницького району.

Як відомо, з 02 серпня поточного року набрав чинності Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Згідно з даним законом, рахунки на оплату комунальних послуг повинні містити нижченаведену інформацію.

Окрім того, у разі надання споживачеві рахунку, сформованого з порушенням даного закону, буде накладено штраф у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Проте, штраф загрожує не жителям, а суб’єктам господарювання, які є операторами зовнішніх інженерних мереж або виконавцями комунальних послуг, а також іншим особам, які здійснюють розподіл обсягів відповідної комунальної послуги.