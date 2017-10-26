За платіжки старого зразка будуть штрафувати | Дарниця.org

За платіжки старого зразка будуть штрафувати

Розміщено Чтв, 10/26/2017 - 10:37

Ось такі оголошення з’явилися біля під’їздів житлових будинків Дарницького району. 

Як відомо, з 02 серпня поточного року набрав чинності Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».
Згідно з даним законом, рахунки на оплату комунальних послуг повинні містити нижченаведену інформацію.
Окрім того, у разі надання споживачеві рахунку, сформованого з порушенням даного закону, буде накладено штраф у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Проте, штраф загрожує не жителям, а суб’єктам господарювання, які є операторами зовнішніх інженерних мереж або виконавцями комунальних послуг, а також іншим особам, які здійснюють розподіл обсягів відповідної комунальної послуги.

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