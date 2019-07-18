За нападение на агитаторов в парке "Позняки" полиция открыла уголовное дело.

17 июля кандидат в народные депутаты Виталий Сташук, который баллотируется по 212-му округу в Киеве, заявил в Facebook, что в столице напали на его агитаторов.

"Вечером 16 июля в парке "Позняки" полукриминальными элементами было совершено нападение на моих агитаторов-волонтеров. У них отобрали агитматериалы, оборудование испортили, была вызвана полиция", – написал Сташук.

По его словам, на агитаторов напали люди, работающие на кандидата в нардепы от "Гражданской позиции" Алексея Гриценко. Он также баллотируется по 212-му округу.

"Жаль, что этот человек, который хочет выглядеть образцом порядочности и добродетели, пользуется услугами подобных лиц и сомнительными методами ведения кампании. Уверен, что правоохранительные органы должным образом дадут оценку "подвигам" этих "героев", – добавил Сташук.

Он призвал всех участников предвыборной гонки в 212-м округе "направлять свою энергию" на решение проблем людей.

Источник: gordonua.com