За 5 років керівництво школи №302 не спромоглося довести занедбану теплицю до пуття
Ще на початку 2013 року районний сайт «Дарниця.org» висвітлював критичний стан занедбаної теплиці, що розташовується на території середньої загальноосвітньої школи №302 (вул. Декабристів, 8а).
Аж ніяк - теплиця у ще гіршому стані
Що ж, ініціативі керівництва навчального закладу не позаздриш.
Та й про яку взагалі ініціативу може йти мова – коли подібною бездіяльністю чітко викреслюється позиція наплювацького ставлення до безпеки дітей та неповага до свого ж закладу…
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