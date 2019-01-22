За 5 років керівництво школи №302 не спромоглося довести занедбану теплицю до пуття | Дарниця.org

За 5 років керівництво школи №302 не спромоглося довести занедбану теплицю до пуття

Розміщено Втр, 22/01/2019 - 20:10

Ще на початку 2013 року районний сайт «Дарниця.org» висвітлював критичний стан занедбаної теплиці, що розташовується на території середньої загальноосвітньої школи №302 (вул. Декабристів, 8а).

Аж ніяк - теплиця у ще гіршому стані

Що ж, ініціативі керівництва навчального закладу не позаздриш.


Та й про яку взагалі ініціативу може йти мова – коли подібною бездіяльністю чітко викреслюється позиція наплювацького ставлення до безпеки дітей та неповага до свого ж закладу…

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