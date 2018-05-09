З Днем Перемоги! | Дарниця.org

З Днем Перемоги!

Розміщено Срд, 05/09/2018 - 10:08

73 роки назад завершилась Велика Вітчизняна війна, яка тривала 4 довги роки, з них 2 роки Україна була під окупацією німецько-фашистстьких загарбників.

Через різницю у часових поясах, в ніч 9-го Травня мільйони людей не те що зітхнули з полегшенням, а плакали від щастя.

Тисячі батьків, синів поспішали додому відбудовувати країну. Вшануємо тих, хто загинув, привітаємо тих, хто пережив. Так склалося, що наймолодшим ветеранам вже за 90. То ж хотілось би привітати з Днем Перемоги дітей війни, хоча визначення Діти Перемоги якнайліпше для них підходить. Зараз це літні дідусі та бабусі, які є живими свідками Великої Перемоги.

Тож привітаємо одне одне одного з цією народною радісною датою, яку відзначають вже 73-й рік поспіль.

З ДНЕМ ПЕРЕМОГИ!

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