З 13 на 14 квітня Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану у Дарницькому районі

З 13 на 14 квітня, з 23:00 до 7:00 ранку, будуть промивати трубопроводи у Дарницькому районі. Зокрема у зону робіт потраплять мережі по вул. Бориспільська, Академіка Горбунова, Зрошувальна, Ремонтна, Ташкентська, а також селища Рембаза та ЗБК-135. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуару чистої води на насосній водопровідній станції «Південний водопарк».

Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.

Звертаємо увагу, промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода, у тому числі у резервуарах не застоювалась, та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

Джерело Київводоканал.