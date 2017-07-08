З 1-го серпня метрополітен не приймає зелені жетони

Починаючи з 1 серпня 2017 року турнікети столичного метрополітену не приймають зелені жетони. Про це, 31 липня, під час брифінгу заявив перший заступник начальника столичного метрополітену Валерій Гавриленко.

«Згідно з розпорядженням КМДА, метрополітен здійснює перехід на новий тариф. Документом передбачено використання обох типів жетонів до 31 серпня. Однак упродовж серпня зелені жетони ще можна обміняти на сині пропорційно або з доплатою на чотирьох станціях», – пояснив він.

Центри обслуговування пасажирів, де проводитиметься обмін, працюватимуть на станціях метро «Майдан Незалежності», «Дарниця» (новий вихід), «Дорогожичі» та «Політехнічний інститут». Обмін жетонів старого зразка на кошти або на поїздки на картку не передбачений.

Також підземка назвала дату запуску пілотного проекту з оплати проїзду за допомогою QR-квитка.

«Із другого серпня пасажири станції «Кловська» долучаться до можливості сплати сучасним способом. У автоматах можна буде не лише оплатити разову поїздку, а й поповнити картку метро банківською карткою. У перспективі також з’явиться можливість онлайн поповнення карток метро та оплати за допомогою мобільного додатка», – зазначив заступник начальника столичної підземки.

Упровадження QR-квитка прискорить процес виведення з обігу жетонів. Повністю перейти на сучасні засоби оплати в метрополітені планують на початку 2018 року.