Инвесторы трех ЖК банка «Аркада» требуют дать застройщику возможность достроить электроподстанцию для 11 несданных домов.

Инвесторы банка «Аркада» обратились к Киевской городской государственной администрации с требованием прекратить давление на застройщика трех жилых комплексов «Эврика», «Патриотика» и «Патриотика на Озерах».

Люди собрались возле строительной площадки ЖК, чтобы донести свое сообщение властям, в частности мэру Киева Виталию Кличко. По их словам, от действий КГГА страдает 15 тыс. инвесторов.

«Я вложил деньги в законное строительство, поэтому я здесь и обращаюсь к нашему мэру, господину Кличко. Я от имени общины инвесторов прошу прекратить давление на нашего застройщика — банк «Аркада»», — сказал один из инвесторов.

Участники акции обращают внимание на заморозку строительства электростанции, которая также бы питала ЖК «Осокорки». У некоторых в руках были плакаты с надписью: «Осокорки не могут без электричества».

«Мы сегодня собрались для того, чтобы донести руководителям нашего государства, руководителям города Киева, руководителям нашего застройщика — банка «Аркады» — пару простых сообщений. Мы уже где-то полтора года наблюдаем за конфликтом, который происходит между банком «Аркадой», застройщиком ООО «Буд-эволюция» и КГГА. Это привело к простым вещам, что сейчас строительство массива «Патриотика» остановлено, «Патриотики на озерах» также полностью остановлено», — утверждают инвесторы.

Они рассказывают, что возле одного из указанных ЖК разрушен мост и коммуникации, нет электричества.

«Требуем оставить в покое и дать застройщику возможность достроить электроподстанцию, она важна не только для наших 11 несданных домов, потому что без нее их просто не подключат к коммуникации и не введут в эксплуатацию. Она важна для каждого человека, живущего здесь, чтобы не было веерных отключений», — отметили участники акции.

По словам одного из инвесторов, Верховный Суд постановил, что подстанция должна быть построена, поэтому теперь решение только за властями. Участники акции добавили, что готовы прийти под здание КГГА и повторить требования.

Отметим, что банк «Аркада» на некоторых домах просрочил срок сдачи более чем на год, в том числе из-за задержки строительства новой подстанции. В банке заявили, что работы блокировали «титушки», но как оказалось, строительство было заморожено из-за отмены КП «Киевблагоустройство» карточки на благоустройство.

Еще одной причиной, по которой остановлена стройка, может быть долг КГГА перед банком за инфраструктуру на 365 млн грн. «Аркада» обратилась в суд с требованием взыскать деньги и ее иск был удовлетворен. Сейчас КГГА подала апелляцию.

Источник: kordon.org.ua