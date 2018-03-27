Ярмарок відмінили – продавці приїхали

17 березня із невідомих причин щотижневий ярмарок по вул. Ревуцького не відбувся. Зрозуміло, що проїжджу частину не перекривали.

Натомість, знайшлися продавці, які вирішили все ж поторгувати – облаштувавши такий собі міні-ярмарок вздовж пішохідного тротуару по вул. Ревуцького.

Всього було помічено близько 20 наметів.

Очевидно, що ніяких дозволів вони на це не мали. Не продаси – не заробиш! От і вирішили продавці розбити свій власний ярмарок… Цікаво, куди дивилися відповідні контролюючі органи?