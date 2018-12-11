Ялинкові базари розпочнуть роботу з 15 грудня | Дарниця.org

Ялинкові базари розпочнуть роботу з 15 грудня

Розміщено Втр, 11/12/2018 - 10:38

Ялинкові базари в Києві, як очікується, будуть працювати щодня з 15 по 31 грудня. Новорічні дерева можна буде придбати з 7:00 до 17:00.
Як йдеться у повідомленні КП «Міський магазин»: «Шановні підприємці! Комунальне підприємство «Міський магазин» запрошує Вас взяти участь в сезонних ярмарках для забезпечення киян натуральними хвойними деревами та новорічними прикрасами в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському районах міста Києва».

Нагадаємо, на організацію культурно-мистецьких заходів, присвячених наступаючого Нового року та Різдва з бюджету Києва, планується виділити 700тис.грн. У минулому році ці витрати становили трохи більше 200 тис.грн.

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