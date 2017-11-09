Яким Ви бачите оновлений громадський простір біля Дарницької РДА?

Нещодавно, на площі біля Дарницької РДА з'явилвся ось така дошка побажань.

Головна мета якої – збір побажань щодо майбутньої реконструкції даного скверу.

До речі, дарничани проявляють неабияку активність у наданні пропозицій!

Так, за інформацією «Агенти змін»: «Нас вразило те, як активно люди взаємодіють з нашою дошкою для відгуків, яку ми встановили разом із соціологами з CEDOS. В спальному районі, де, здавалось би, зовсім не так вирує життя, як в центрі міста — нам доводиться щодня замінювати аркуші, тому що під вечір на них вже не вистачає вільного місця. Це лише початок досліджень, і далі ми вам розповімо про «серйозніші» їх етапи. Але те, що такий метод залучення людей не виглядає на перший погляд «серйозним», зовсім не означає, що він таким не є. Навпаки, взаємодія з майбутніми користувачами простору, для яких він проектуватиметься — для нас один з основних операційних принципів. А ще ми приємно вражені якістю, функціональністю та виглядом цієї дошки для збору відгуків, яку нам зробили партнери проекту — Дарницький Зеленбуд», - зауважують «Агенти змін».

Акція проходить за підтримки Дарницька РДА, КП «УЗН Дарницького району м. Києва», Аналітичний центр CEDOS та Бюро ініціативної архітектури «GA».

Свої побажання та пропозиції залишайте безпосередньо на дошці біля головної будівлі району (вул. Кошиця, 11).