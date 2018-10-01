Яким повітрям ми дихаємо та в яких водоймах купаємось влітку? Це питання останнім часом набуває все більшої гостроти у дарничан. Між тим, 19 грудня у бібліотеці №160 (пр-т Григоренка, 22/20) відбувся вельми цікавий захід: у рамках виконання громадського проекту «Екологічний десант» - було здійснено лабораторне дослідження стану атмосферного повітря у районі та стану забруднення водойм (у тому числі грунтів), що розташовані у Дарниці.

Дослідження здійснило ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» на замовлення Дарницької РДА.

Безпосередньо на даний захід завітав заступник голови Дарницької РДА Петро Захарченко та заступник начальника відділу контролю за благоустроєм та охорони природного навколишнього середовища ДРДА Віктор Безотосний. Також, був присутній представник Дарницької ТЕЦ, депутат Київради Ганна Сандалова, керівник від виконавця робіт ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» професор Олександр Шевченко та безпосередньо активісти.

Як з’ясувалося, екологічні проблеми Дарницького району суттєво пов’язані зі зростаючим урбаністичним навантаженням, в тому числі стрімким збільшенням кількості населення, площі і щільності забудови та недостатністю інфраструктурних об’єктів та послуг, відставанням заходів з інженерного благоустрою території. Об’єктами, що мають найбільший негативний вплив на навколишнє середовище району, слід вважати:

а) автомобільний транспорт;

б) завод з переробки твердих побутових відходів «Енергія»;

в) ТОВ «Євро-Реконструкція», що експлуатує Дарницьку ТЕЦ;

г) Бортницьку станцію аерації.

Їх функціонування призводить до комплексного екологічного тиску на об’єкти довкілля, в тому числі до забруднення атмосферного повітря (як наслідок спалювання сміття та викопного(енергетичного) і автомобільного палива), поверхневих та підземних вод і ґрунту (як наслідок складування і накопичення твердих та шламоподібних відходів теплоенергетики і сміттєспалювання, скидання недостатньо або частково очищених промислових стоків), порушення природних гідрогеологічних режимів підземних водотоків.

Деградація природних об’єктів має комплексний характер та відбувається як внаслідок їх біологічного та органічного забруднення, так і накопичення неорганічних техногенних компонентів (важких металів, радіонуклідів тощо).

До дуже забруднених водойм відносяться озеро «Качине», «Вулик», «Нижній Тельбін», Меліоративний канал. Ступінь забруднення водойм коливається від забруднених до помірно забруднених. Чистих водойм у Дарницькому районі взагалі немає.

Вашій увазі пропонується повний звіт – «Екологічні лабораторні вишукування з проведенням експертизи водних об’єктів, грунту та стану атмосферного повітря на території Дарницького району міста Києва».

Тож, знайомтеся, аналізуйте та робіть висновки…