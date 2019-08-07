Які ж справжні наміри криються за добрими справами? | Дарниця.org

Які ж справжні наміри криються за добрими справами?

Розміщено Срд, 07/08/2019 - 17:08

На офіційній сторінці Дарницької РДА у Facebook з’явилася інформація про те, що цьогоріч на ремонт міжквартальних поїздів та прибудинкових територій із бюджету міста виділено понад 550 млн грн.! Інформується, що роботи завершено на 40% об’єктів у всіх районах столиці, зараз триває найбільш активна фаза виконання робіт - тож на 70% об’єктів у Дарницькому районі роботи вже виконано.

На решті об’єктів ремонти ще тривають і будуть завершені до настання холодів.
На багатьох об’єктах ремонт асфальту не здійснювався понад 15 років.
Ось такі новини. І дійсно, наразі активно проводиться асфальтування доріг. Але от в чисті наміри чиновників якось не віриться. Напевне, можновладці намагаються востаннє освоїти виділені кошти і відмити гроші на численних асфальтуваннях доріг…

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