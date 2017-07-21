Як знайти районний Пенсійний фонд? | Дарниця.org

Як знайти районний Пенсійний фонд?

Розміщено Птн, 07/21/2017 - 09:59

Вашій увазі пропонується корисна інформація від Лівобережного об’єднаного управління ПФУ у м. Києві щодо місцезнаходження та «гарячі лінії» головного та об’єднаних управлінь Пенсійного фонду України у м. Києві станом на 12 липня 2017 року.

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