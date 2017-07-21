Як знайти районний Пенсійний фонд?

Вашій увазі пропонується корисна інформація від Лівобережного об’єднаного управління ПФУ у м. Києві щодо місцезнаходження та «гарячі лінії» головного та об’єднаних управлінь Пенсійного фонду України у м. Києві станом на 12 липня 2017 року.
Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район
Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.
Додати коментар