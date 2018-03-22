Як живеться по-новому?

Вже протягом 3-ох останніх років стан проїжджої частини до прибудинкових територій між будинками по пр-ту Григоренка, 1 та 5 м’яко кажучи, лишає «бажати кращого»: на даній ділянці дороги знаходяться багаточисельні ями та глибокі вибоїни, котрі створюють низку незручностей водіям.

Ви тільки уявіть - на 18-ти метровому відрізку знаходяться 22 ями! Між тим, саме цією проїжджою частиною користуються жителі п’яти будинків, у тому числі парафіяни поруч розташованої церкви.

Беручи до уваги те, можновладці навряд чи самотужки допетрають полагодити дорогу, громадська організація вже звернулася до столичного мера з вимогою дослухатися до громадськості та привести проблемний відрізок проїжджої частини до нормального стану.

Про подальший перебіг подій – на сайті «Дарниця.org».