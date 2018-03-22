Як живеться по-новому? | Дарниця.org

Як живеться по-новому?

Розміщено Чтв, 03/22/2018 - 12:01

Вже протягом 3-ох останніх років стан проїжджої частини до прибудинкових територій між будинками по пр-ту Григоренка, 1 та 5 м’яко кажучи, лишає  «бажати кращого»: на даній ділянці дороги  знаходяться багаточисельні ями та глибокі вибоїни, котрі створюють низку незручностей водіям. 

Ви тільки уявіть - на 18-ти метровому відрізку знаходяться 22 ями! Між тим, саме цією проїжджою частиною користуються жителі п’яти будинків, у тому числі парафіяни поруч розташованої церкви.

Беручи до уваги те, можновладці навряд чи самотужки допетрають полагодити дорогу, громадська організація вже звернулася до столичного мера з вимогою дослухатися до громадськості та привести проблемний відрізок проїжджої частини до нормального стану.

Про подальший перебіг подій – на сайті «Дарниця.org».

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить