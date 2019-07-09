Як жити без водопостачання?

Наприкінці червня в одній з квартир на 3-му поверсі будинку по вул. Ревуцького, 23 стався прорив труби. Вищезгадану квартиру затопило водою, опісля - квартиру на 2-му на перукарню на 1-му поверсі. Нікого у квартирі, де стався прорив труби не було, тому прийшлося перекривати воду всьому «стояку», аби зупинити подальше затоплення квартир на 1 та 2 поверхах.

Внаслідок перекриття водопостачання без гарячої та холодної води лишилася приблизно третина (40) квартир будинку. Пройшло 2 дні після інциденту, водопостачання як і раніше відсутнє - третина мешканців будинку терпляче чекає...

Як виявилося згодом, у квартирі на 3-му поверсі наразі ніхто не живе. За чутками місцевих жителів, квартиру орендує дівчина, яка зараз знаходиться за кордоном та приїздить в Україну раз на півроку. А знайти безпосередньо власника не виходило – адже ні у кого не було контактів останнього.

І тут почалося найцікавіше – постало питання вирішення проблеми.

Похід у ЖЕД не увінчався успіхом: дали номер телефону буцімто хазяйки – але номер виявився неактивним. Далі, у звично-хамовитій манері ЖЕДівці відповіли на кшталт: а що ми можемо зробити? Шукайте хазяїв квартири - хай відчиняють двері, ремонтують трубу, а ми увімкнемо водопостачання! Люди ж у селах якось живуть і миються без водопостачання?!. Та й кому це більше потрібно – ЖЕДу чи жителям будинку?

На питання: не можете відкрити – «розкрийте» двері, ЖЕДівці відповіли: «А хто буде відповідати за збереженість речей?»

Лише підключивши знайомих та за допомогою соцмереж таки вдалося знайти та вийти на зв’язок із власницею квартири: та повідомила що у неї винаймає квартиру дівчина і всі питання до неї. Повідомивши номер телефону орендаря – хазяйка так би мовити «вмила руки».

Додзвонившись до дівчини-орендаря стало відомо, що остання на даний час знаходиться по-роботі у Китаї та найближчим часом не збирається у Київ. Вислухавши ситуацію, що склалася – запропонувала просто «вибити двері».

У поліції повідомили що не будуть нічого робити – дзвоніть у ДСНС, у ДСНС сказали те саме і порекомендували телефонувати до поліції, після чого взагалі перестали брати слухавку.

Врешті-решт, на третій день, шляхом спочатку прохань а потім вже погроз – хазяйка таки «ощасливила» жителів будинку, приїхавши та перекривши воду у своїй квартирі та, відповідно, давши можливість увімкнути водопостачання решті будинку.

Тепер жителі, маючи подібний досвід – вирішили на всяк випадок зібрати телефони всіх мешканців будинку.

Ось така історія. Як бачимо, всі проблеми вирішуються, от тільки якими зусиллями і ким саме? Cтає моторошно і ніяково від того, що всі держустанови керуються принципом «моя хата з краю» і навіть пальцем не поворухнуть аби допомогти громадяням. Якщо проблема – вирішуй сам. На жаль, це кредо наших чиновників…