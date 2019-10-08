Як зареєструвати тварину в Реєстрі домашніх тварин?

У Реєстрі домашніх тварин зберігаються дані тисяч домашніх улюбленців, і база продовжує наповнюватись.

https://pets.kyivcity.gov.ua/

Як зазначають у Департаменті міського благоустрою, наявність інформації у реєстрі значно підвищує шанси знайти тварину, якщо вона загубиться. Окрім того, реєстр надає можливість слідкувати за щепленнями домашнього улюбленця.

Щоб зареєструвати тварину в реєстрі, достатньо зробити кілька простих кроків:

1. Зареєструватися у системі Київ ID – єдиний обліковий запис киянина.

Ця система дозволяє в онлайн-режимі отримати доступ до різноманітних послуг, у тому числі і до облікового запису в Реєстрі домашніх тварин.

Вхід у систему здійснюється на сайті:

https://pets.kyivcity.gov.ua (у правому верхньому куті сторінки є кнопка «увійти»).

Для входу можна обрати один із кількох способів: через банківський ID (використовуючи дані для входу в систему «Приват24»), через Єдиний цифровий підпис, через ID-картку (паспорт-картку нового зразка), за номером мобільного телефону (наразі доступно лише для абонентів оператора Vodafone).

2. Внести інформацію про вашого улюбленця.

Додайте фото, інформацію про вид, стать, породу, масть, тип шерсті, дату народження тощо. Інформація допоможе швидко знайти вашого улюбленця, якщо виникне така необхідність.

3. Верифікувати тварину у Київській міській лікарні ветеринарної медицини.

Через деякий час після внесення даних на сайті, користувач отримає листа-запрошення на верифікацію тварини за адресою: вул. Електротехнічна, 5-А.

Із собою необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та документи, що підтверджують право на пільги (у разі наявності).

Приходьте у назначений час, але якщо це неможливо зробити – зателефонуйте у Київську міську лікарню ветеринарної медицини та узгодьте новий час зустрічі. Контакти – за посиланням:

https://www.kmlvm.com.ua/contat-us/.

Після верифікації власник отримує жетон із унікальним QR-кодом, де міститиметься інформація про тварину і контактні дані господаря. Реєстрація є безкоштовною, власникам необхідно тільки сплатити за виготовлення жетону для тварини (35 грн – для котів, 45 грн – для собак).