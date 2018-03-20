Як забудують озеро Небреж?

В порядку доступу до публічної інформації члени ГО «ЕКОПАРК ОСОКОРКИ» сфотографували у Державній архітектурно-будівельній інспекції України генеральний план забудови території навколо озера Небреж.

На плані чітко видно, що ніяких паркових зон навколо озера, як обіцяє забудовник «АРКАДА», немає, а з даної території заплановано отримати виключно максимальний комерційний зиск від житлової забудови. У разі реалізації такого плану буде повністю та невідворотно знищена екосистема та відповідно рекреаційна зона не лише озера Небреж, але й сусідніх найбільших київських озер Мартишів та Тягле. Варто зазначити, що жодне з озер на Осокорках-Позняках (Срібний кіл, Лебедине, Сонячне, Вирлиця тощо) нормально не пережило навіть значно меншу урбанізацію навколо.

На фоні цього генерального плану забудови особливо цинічно звучать поширювані забудовником «АРКАДА» маніпулятивні розповіді про приведення в порядок занедбаної території на південь від вулиці Колекторної, де в теплу пору року, як не дивно, задовольняють свої рекреаційні потреби десятки тисяч киян. Забудовник «АРКАДА» називає суцільну житлову забудову зі знищенням усього живого навколо «приведенням в порядок».

Ще одне поширюване маніпулятивне твердження від «АРКАДА» – «безвідповідальне перешкоджання будівництву з боку ряду громадських організацій під виглядом створення екопарку». Тобто забудовник «АРКАДА» намагається нав’язати своїм інвесторам та пересічним киянам, які не надто поінформовані щодо суті проблеми, що екопарк на Осокорках – це однозначне зло для Києва, а чергова суцільна житлова забудова на Осокорках – це добре, сучасно, прогресивно та вкрай необхідно для розвитку міста.