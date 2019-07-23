Як вигнати кальянщиків з набережної озера «Сонячне»?

23 червня кандидат у депутати Верховної ради України та діючий депутат Київради Ігор Мірошниченко розганяв кальянщиків на набережній озера «Сонячне». Тоді ж бізнесмени з однієї «точки» хутко згорнулися й накивали п’ятами, а от до молодиків з другої «точки» депутат викликав викликав поліцію - правоохоронці склали протокол на порушників…

Невдовзі ми вирішили перевірити: чи допоміг рейд за участю депутата і поліції у боротьбі з незаконними кальянами ? Фото станом на 02 липня:

Як бачимо, а набережній присутні вже не дві, а цілих три точки з продажу кальянів

А ось і наші «старі знайомі», котрі так хотіли 23 червня якнайшвидше прибратися від депутата і поліції – тепер почувають себе спокійно і впевнено, не маючи на це жодних прав і підстав. А можливо, хтось їм надав таку впевненість у безкарності (звісно ж, за певну фіксовану матеріальну винагороду)?

Вздовж розставлені щонайменше 50 стільців та пуфів – в десятки разів більше, аніж було до цього

Свавілля і беззаконня просто розквітає.

Як бачимо, молодикам байдуже, що вони систематично, свідомо порушують закон. Очевидно, плювати вони хотіли на всіх політиків, правоохоронців, їх протоколи і штрафи разом узяті.

Нагадаємо: у всіх подібних заповзятливих молодиків, які пропонують покурити кальян - немає жодних дозвільних документів на даний вид підприємницької діяльності! Більш того, курити кальян взагалі заборонено у громадських місцях, не кажучи вже про набережну вищезгаданого озера, де спокійнісінько розташовуються кальянщики – виносячи м’які пуфи, дерев’яні стільці і встановлюючи їх на зелених зонах. Коротше наглість – друге щастя. Вочевидь, парубки комусь відстібують, щоб їх не чіпали.